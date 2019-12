So soll der alte Schlachthof in Erfurt entwickelt werden

Man könnte, so man das wollte, an diesem Ort einen Gruselschocker drehen. Vom Feuer gezeichnete Lamellenblechwände ächzen, biegen sich surreal in den Raum, der Boden ist mit Trümmerteilen übersät, Metallgestänge stehen funktionslos inmitten der Halle, irgendwer hat „Amelie war hier“ gesprüht. So präsentiert sich aktuell das ehemalige Herzstück des Erfurter Schlachthofes. In der großen Schlachthalle hat 2018 ein Feuer gewütet. Zum Glück hat die Bausubstanz nicht irreparable Schäden davongetragen. Denn es gibt nach wie vor große Pläne für das Areal. Die Saller-Gruppe aus Weimar will auf dem etwa neun Hektar großen Gelände bauen.

Seit 2007 gehört das gesamte Grundstück der Saller-Gruppe

Am 13. September 1913 wurde – damals noch weit vor den Toren der damaligen Kernstadt – ein Schlachthof eröffnet. 80 Jahre später war Schluss mit dem Töten und Verarbeiten von Tieren. Seither verfallen die Bauten. Der Turm löst sich vom Korpus der großen Schlachthalle, Dächer drohen einzustürzen, Vandalen haben ihre Spuren an vielen Stellen hinterlassen. Was den umtriebigen Firmenchef Josef Saller, dem das Grundstück seit 2007 gehört, nicht davon abhalten konnte, immer wieder Nutzungsideen in den Ring zu werfen. Die Aufsehenerregendste: Ein sogenanntes Factory Outlet Center (FOC). Markenware, die nicht mehr der aktuellen Kollektion entsprach, sollte hier Käufer bis aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen anlocken. Daraus wurde nichts. Die Verkehrsinfrastruktur erwies sich als größtes Hemmnis. Der Erfurter Stadtrat blockte das Vorhaben endgültig.

Pläne für ein Büroviertel oder ein FOC scheiterten frühzeitig

Saller war aber nicht der erste, der den alten Schlachthof umnutzen wollte. Schon Anfang der 90er-Jahre gab es Pläne für ein Büroviertel. Vergessen, aus und vorbei. Saller ist wieder am Zuge. Mit einer Konzeption, die das Wohlwollen der Stadtrates im Februar dieses Jahres fand. Es lautet: Gewerbe-Wohnen-Lernen-Einkaufen. Bereits 2012/13 habe Saller nach den gescheiterten FOC-Plänen angesichts des prosperierenden Wohnungsmarktes in Erfurt Überlegungen angestellt, dort Wohnbebauung zu etablieren. Ungeachtet des Problems der in unmittelbarer Nachbarschaft vorbeiführenden Bahnstrecke. Nach dem Tausch von Grundstücken schälte sich das Projekt heraus. Im nördlichen Teil die Gewerbeansiedlung eines Wurstproduzenten. Daran sich anschließend sollen auf vier Hektar Wohnhäuser gebaut werden. 450 bis 500 seien in der Planung, verrät Andreas Barth, Projektentwickler bei Saller.

Der Wettbewerb für die vier Haustypen, die errichtet werden sollen, sei aktuell in Arbeit. Die besondere Herausforderung bestehe im hinteren Teil im Lärmschutz zur Bahnlinie hin. Man will das Problem mit architektonischen Kniffen lösen. Die Häuser stehen im betreffenden Bereich im 90-Grad-Winkel zur Strecke. Glaswände zwischen den Häusern sollen den Lärmschutz ebenso gewährleisten, wie die Raumanordnung in den Gebäuden. Im hinteren Teil werden Funktionsräume das eigentliche Wohnen vom Bahndamm weghalten. Mitte nächsten Jahres sollen die Wettbewerbsergebnisse vorliegen.

Grundschule und Gymnasium für 1000 Schüler integriert

Der Wettbewerb Nr. 2 für die Schule, die neben dem Wohngebiet entstehen soll, läuft ebenso. Es wird ein riesiges Objekt, für Grundschule und Gymnasium, insgesamt 1000 Schüler, sagt Paul Börsch, Erfurts Stadtentwicklungschef. Auch eine Sporthalle und großzügige Außenflächen – u.a. ein Schulgarten - sind dabei. Den Abschluss im Teilbereich zur Leipziger Straße hin wird der Nahversorger bilden.

Anfang 2021 soll dem Stadtrat das gesamte Projekt zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Geht es dort einigermaßen reibungslos durch, könnte Mitte 2022 der Baustart erfolgen, schätzt Projektentwickler Barth grob ein. Zwei Jahre Bauzeit müsse man dann einrechnen, wenn man alles „in einem Ritt“ durchziehen könne. Die Kosten für alles? „Bestimmt eine dreistellige Millionensumme“, sagt Barth.

Alte Schlachtehalle soll erhalten werden

Bleibt noch die alte Schlachthalle, dieses weithin sichtbare Industriemonument in der Grundstücksmitte. Denkmalschutz habe die nicht, sagt Stadtplaner Börsch. Aber man sei sehr interessiert, sie in ihrer charakteristischen Ausstrahlung zu erhalten. Als was auch immer – Loftwohnungen, gesellschaftliches Zentrum, Ausstellungshalle, Marktplatz. Ein Wettbewerb soll die besten Ideen dafür hervorbringen.

Startschuss für Entwicklung der gesamten Oststadt

Die Entwicklung des Schlachthof-Areals sei quasi der Startschuss für die umfassende Entwicklung der gesamten Oststadt, dem Zukunftsgebiet Erfurts in den nächsten 15 Jahren schlechthin, sagt Paul Börsch. Das Oststadt-Band zieht sich dann weiter Richtung Süden über das Gebiet, auf dem ehemals die Stadtwerke Energie erzeugten, bis hin zur ICE-City.

Vor 120 Jahren wurde der städtische Schlachthof in Betrieb genommen

Grundstückskauf muss noch über die Bühne gehen

Ein kleiner Schritt müsse allerdings noch vor den vielen großen gemacht werden, schränkt er ein. Die Stadt braucht noch ein Grundstück neben dem Schlachthof, um die Entwicklung dort starten zu können. Aber man sei in guten und erfolgversprechenden Gesprächen, sozusagen auf der Zielgeraden. Und die Traditionsgaststätte „Alter Nordhäuser Bahnhof“ in ihrer reizvollen Backstein-Fachwerk-Anmutung, sie spielt in den Zukunftsvisionen am Schlachthof ebenfalls weiter eine Rolle, verspricht er zu guter Letzt.