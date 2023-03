Wort zum Sonntag: Erfurter Pfarrer verrät, wie man am besten Lasten los wird

Einer trage des anderen Last, steht in der Bibel.

Was der Glaube mit Physik zu tun hat und warum deren Gesetze nicht immer gelten, berichtet Bernhard Zeller von der Kirchengemeinde Martini-Luther in Erfurt.

Kriegen Sie keinen Schreck: Dieses Wort zum Sonntag wird physikalisch! Erinnern Sie sich aus Schulzeiten noch an den Satz von der Erhaltung der Masse? Der ging ungefähr so: In einem geschlossenen System bleibt die Masse immer konstant. Sie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden, allenfalls in andere Formen umgewandelt. So weit, so gut.

Pfarrer Bernhard Zeller Foto: Bernhard Zeller

Versuchen wir nun, dieses Naturgesetz auf ein Wort des Apostels Paulus anzuwenden, das beinahe schon Sprichwort-Bekanntheit besitzt und folgendermaßen geht: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (Gal. 6,2)

Unter den Bedingungen des Erhaltungssatzes wäre dieser Ratschlag sinnlos. Ich würde zwar los, was mich selbst bedrückt, müsste dafür aber die Last von anderen tragen. Die Gesamtlast bliebe gleich. Macht also keinen Sinn.

Erstaunlich ist nur, dass wir Menschen immerzu ganz unphysikalische Erfahrungen machen: Geteilte Not beginnt zu schrumpfen! Ausgesprochene Probleme verlieren an Gewicht! Sorgen, um die sich viele kümmern, lösen sich gar in Luft auf! Wie das? Gilt denn der Erhaltungssatz nicht mehr?

Doch, schon, aber eben nur in geschlossenen Systemen. Wo Lasten geteilt werden, öffnet sich das System zum Himmel hin. Da tritt das Gesetz Christi in Kraft, und das besagt: In zum Himmel geöffneten Systemen verlieren Lasten ihr Gewicht. Ist echt wahr! Ein zum Himmel geöffnetes Wochenende wünsche ich Ihnen.

Bernhard Zeller ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Martini-Luther in Erfurt