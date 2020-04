Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Würdevoller Abschied

In diesen Tagen ist es Normalität, dass die Norm nicht mehr gilt. Doch der Mensch braucht Verlässlichkeit. Gerade jetzt merkt er das. Vor allem bei dem, was das Soziale ausmachen. Geburten, Hochzeiten, Tod – drei Kategorien, die feste Rituale haben. Eigentlich. Diese Pandemie macht davor nicht Halt. Die Würde im Sterben, wie kann man sie bewahren, wenn das Kontaktverbot jede mitfühlende Berührung unterbindet? Das Beispiel, dass es dennoch geht, haben die Krämerbrücken-Bewohner gezeigt. Eine aus ihrer Mitte ist dieser Tage nach einem Leben von über 46 Jahren auf Erfurts Wahrzeichen verstorben. Die Brücken-Kommune hat ihr vor dem Haus zur Glocke auf ihre Weise einen letzten Abschiedsgruß mit Blumen und herzlichen Worten hinterlassen. Würde in Zeiten der Corona. Die Brückenleute, ohnehin eine verschworene Gemeinschaft, zeigt, wie es geht. Ganz großen Respekt.