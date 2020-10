Zeit für den Feinschliff vor der Buga in Erfurt

Fast genau vor 10 Jahren wurden die ersten Entscheidungen für eine Buga in Erfurt getroffen. Nun sind die letzten 200 Tage bis zur Eröffnung der Gartenschauangebrochen. „Jetzt geht es um den Feinschliff an den begonnenen Projekten innerhalb der Ausstellungsflächen und auch bei den Projekten der Stadt Erfurt und in den Außenstandorten“, sagt Rüdiger Kirsten, Vorsitzender des Fördervereins Freunde der Bundesgartenschau Erfurt 2021.

Verein kündigt weitere Projekte und Aktivitäten an Die letzten Vereinbarungen zur Kooperation im Rahmen der Buga zwischen Buga-Chefin Katrin Weiß und dem Chef der Bugafreunde sind unterzeichnet. Darin werden abschließend die Aktivitäten der Bugafreunde bei den Projekten in den Festungsgräben auf dem Petersberg, am Gartenbaumuseum auf der Ega und innerhalb der Sonderausstellung zur Geschichte des Gartenbaues geregelt. Die Blühweinhütte der Bugafreunde soll innerhalb des Buga-Marketings Unterstützung erfahren. Der Verein will auch mit weiteren Projekten im Stadtbild vertreten sein. „Wichtig ist es den Bugafreunden nach wie vor, die Erfurter für die Beteiligung an der Buga zu motivieren“, betont Kirsten. Bild der Blumenstadt im Jahr 2021 kräftig mitgestalten In den verbliebenen 200 Tagen müssen noch Saatgut und Pflanzen in die Erde. Dabei geht die Stadt laut Kirsten mit vielfältigen Aktionen voran. Auch die Wohnungsbaugesellschaften hätten viel vorbereitet. Bisher noch wenig in Erscheinung getreten seien jedoch private Grundstückseigentümer und Mieter in der Stadt. Sie könnten viel mehr sichtbare Beiträge vom Balkonkasten bis hin zu den Vorgärten und Häuserfassaden leisten. Vor über 100 Jahren bei einer Gartenschau forderte die Lokalpresse dürftige Aussehen der Häuser mit mehr Blumen zu beleben. Einen ähnlichen Appell für ein gemeinsames Aufblühen richten die Bugafreunde jetzt an Erfurter, die das Bild der Blumenstadt mitgestalten wollen.