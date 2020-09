Zu betrunken für Flucht - Verkehrsrowdy liefert sich Verfolgungsjagd - Audi für 80.000 Euro gestohlen

Verkehrsrowdy liefert sich Verfolgungsjagd und baut Unfall

Sonntagnachmittag lieferte sich ein Opel-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. In Kölleda ergriff der Fahrer die Flucht, als er einen Streifenwagen erblickte. Dabei missachtete er jegliche Verkehrsregeln und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. An einer Fahrbahnverengung kam es schließlich zu einem Unfall mit einer 64-jährigen Renault-Fahrerin. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Auto entstand allerdings 3.000 Euro Sachschaden. Dem Verkehrsrowdy gelang die Flucht. Die Polizei fand schließlich das Auto verlassen auf. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an.

Diebstähle häufen sich: Audi für 80.000 Euro sowie Medizinausrüstung gestohlen

Einem Audi-Besitzer wurde in der Nacht zu Montag das Auto vor dem Wohnhaus in Erfurt gestohlen. Der Audi stand in Urbich, als Unbekannte das Keyless Go Verfahren ausnutzten und den Pkw stahlen. Neben dem hochwertigen Auto gelangten die Diebe auch an ein medizinisches Gerät im Wert von mehreren tausend Euro, welches sich in dem Fahrzeug befand. Der vollgetankte Audi hat einen Wert von über 80.000 Euro.

Die Polizei warnt: Momentan häufen sich Diebstähle von Fahrzeugen, die mit dem Keyless Go System ausgestattet sind. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass Diebe das Verfahren nutzen, um mit einer Funkverlängerung dem Auto vorzugaukeln, dass der Originalschlüssel vorliegen würde. Der Pkw lässt sich so starten und wegfahren. Verhindern kann man diese Masche, indem man den Schlüssel in ein dafür vorgesehenes Behältnis legt. Dadurch wird verhindert, dass man das Funksignal aufnehmen und verlängern kann.

Bei Polizeieinsatz zu betrunken zur Flucht

Freitagnacht kam es zu einem Polizeieinsatz in der Halleschen Straße in Erfurt. Die Beamten trafen mehrere Jugendliche an und kontrollierten diese. Ein 18-Jähriger schnappte sich das Fahrrad einer Jugendlichen und versuchte davon zu fahren. Aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum kam er nicht weit und stürzte. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht. Beim Atemalkoholtest erreichte er über 1,3 Promille, ein Drogenvortest war positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, dass Fahrrad der Besitzerin übergeben.

Kleidercontainer angezündet

In Leubingen steckten Unbekannte Samstagabend einen Kleidercontainer in Brand. Zwischen 22.00 und 22.20 Uhr wurde das Feuer gelegt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

29-jähriger Erfurter glaubt an große Liebe - und verliert tausende Euro

Drei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Alach