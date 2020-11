Zwei Betrunkene schreien Passanten in Erfurt an und verletzten 40-Jährigen

Nach Angaben der Polizei in Erfurt hatten die beiden 31 und 37 Jahre alten Männer am Sonntagabend zunächst in der Rathenaustraße Passanten beleidigt und angeschrien. Ein wenig später bepöbelten sie weitere Passanten vor einem Getränkeshop am Leipziger Platz.

Schließlich griffen sie einen 40-Jährigen tätlich an, indem einer der Männer ihn zu Boden warf und der andere ihn mit dem Schuh gegen den Kiefer trat. Dabei wurde der 40-Jährige leicht verletzt.

Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest wurden Werte zwischen 1,6 und zwei Promille angezeigt. Die beide Betrunkenen erhielten einen Platzverweis und außerdem wird gegen sie wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt.