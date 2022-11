In einer Wohnscheibe am Roten Berg hat es am Abend gebrannt.

Feuer in Erfurter Wohnscheibe: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Erfurt. Nach den beiden Bränden in einer Wohnscheibe am Dienstagabend in Erfurt ermittelt die Polizei nun wegen schwerer Brandstiftung.

Die beiden Brände in einer Wohnscheibe am Jakob-Kaiser-Ring am Roten Berg beschäftigen die Polizei, die nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. „Der Anfangsverdacht der schweren Brandstiftung besteht und deshalb sind die Brandermittler heute vor Ort“, sagt Polizeisprecherin Julia Neumann auf Anfrage unserer Zeitung.

Offensichtlich war Speermüll angezündet worden, der Brand griff auf einen Balkon über. Im zweiten Fall ist wahrscheinlich Unrat auf dem Balkon angezündet worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei einem der Brände kam es zu einer Brandausbreitung auf darüber liegende Wohnungen und einer massiven Rauchausbreitung in den Nachbarwohnungen und im Treppenhaus. Alle betroffenen Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Beide Feuer konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Neben der Berufsfeuerwehr kamen mehrere Freiwillige Feuerwehren zum Einsatz.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.