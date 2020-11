Zwei weitere Tote und 41 Neuinfektionen mit Covid 19 in Erfurt

Wie die Stadt am Mittwochvormittag informiert seien in Erfurt nun insgesamt 695 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit stieg die Zahl um 41 Personen innerhalb von 24 Stunden an. Zwei weitere Personen mit Corona-Infektion sind daran verstorben, womit die Zahl derer auf sieben angestiegen ist. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt Erfurt derzeit bei 83,2. 16 Personen werden momentan stationär behandelt. Die Zahl der Genesenen ist um 15 auf 349 angestiegen.

Grundschule und Gymnasium in Quarantäne

Derweil wurden an der Grundschule Wilhelm Busch (bis 10. November) und am Heinrich-Hertz-Gymnasium (bis 17. November) Quarantäne angeordnet. Wie viele Personen positiv getestet wurden und ob es sich dabei um Lehrer/-innen oder Schüler/-innen handelt ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes diesbezüglich laufen. Unterdessen endete mit dem heutigen Tag die Quarantäne in der Kita „Marienkäfer“.

Stadt bittet Bundeswehr erneut um Hilfe

Nachdem die Bundeswehr bereits mit zwei Abstrichteams das Gesundheitsamt in Erfurt unterstützt, wurde nun von Seiten der Stadt ein zweiter Hilfsantrag gestellt.

TA-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

Wichtige Corona-Telefonnummern in Thüringen

Vages Hoffen auf Dezember: Kulturbranche kämpft mit erneutem Lockdown