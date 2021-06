Flinker Einbrecher steigt in Sömmerdaer Schule

Sömmerda Warum ein Fenster nicht einfach offen gelassen werden sollte.

Ein dreister Dieb schlug Mittwochmittag in einem Gymnasium in Sömmerda zu. Um frische Luft in das Lehrerzimmer zu lassen, hatte man ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes offen stehen lassen. Als sich niemand in dem Raum befand stieg ein Dieb durch das Fenster und stahl von einer Mitarbeiterin der Schule den Rucksack samt Inhalt. Die Polizei kam vor Ort und sicherte die Spuren des Täters. Die Ermittlungen dauern noch an.

