Gera. Hohe Energiepreise und eine unkalkulierbare Wirtschaftspolitik machen den Unternehmern in Ostthüringen zu schaffen. Lichtblicke gibt es trotzdem.

Bei Unternehmern in Ostthüringen ist die Stimmung gedrückt. Die Konjunktur kommt nicht in Fahrt und die Unzufriedenheit der Geschäftsleute wächst. Das geht aus einer aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen hervor, an der 369 Unternehmen aus allen Regionen und Branchen mit mehr als 11.000 Beschäftigten teilnahmen. Viele Betriebe sind laut Umfrage unzufrieden mit den hohen Energie- und Rohstoffpreisen sowie einer unkalkulierbaren Wirtschaftspolitik. Auch die steigenden Arbeitskosten und die Inlandsnachfrage machen den Unternehmern zu schaffen.