189 Verstöße bei Polizeikontrolle im Kreis Gotha

189 Verstöße bei Polizeikontrolle in Gamstädt

Samstag wurde auf der B 7 in Gamstädt in sieben Stunden bei über 3000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Bei zulässigen 50 km/h wurden insgesamt 189 Verstöße festgestellt. Die höchste Überschreitung betrug 103 km/h. Die betroffenen Autofahrer müssen mit Verwarngeldern oder Bußgeldern, Punkten in Flensburg und Fahrverboten rechnen.

Einbruch in Apotheke

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Montagmorgen gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Marktstraße in Ohrdruf und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen sollen sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0132728/2021).

