Waltershausen. In Waltershausen kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Autos zu Schaden gekommen sind. Der 19-jährige Unfallverursacher wurde dabei verletzt.

19-Jähriger bei Auffahrunfall in Waltershausen verletzt

Am Mittwochnachmittag war ein 72-jähriger Skoda-Fahrer auf der Ortsstraße in Waltershausen, aus Richtung Schnepfenthal kommend, unterwegs. Beim Linksabbiegen musste er kurz anhalten. Ein ihm folgender 39-jähriger Audi-Fahrer hielt ebenfalls an.

Ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Das Fahrzeug wurde dabei auf den Skoda aufgeschoben. Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich der 19-jährige Fahrer bei dem Unfall. Hyundai und Audi mussten abgeschleppt werden.

