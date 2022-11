19. November wird Gedenktag für Corona-Opfer im Kreis Gotha

Gedenken an Corona-Tote in Gotha, über 30 Menschen folgten freitags dem Aufruf der Linken auf den Neumarkt und zündeten hier 399 Kerzen an.

Kreis Gotha. Am 19. November wird vielerorts im Landkreis Gotha an die Opfer der Pandemie gedacht. Dafür werden spezielle Kerzen verteilt.

478 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis Gotha an oder mit der Infektion gestorben. An sie und ihre Angehörigen wird am 19. November an vielen Orten im Landkreis gedacht. Dafür werden 150 Gedenkkerzen mit einem Zitat des Schriftstellers Erich Mühsam entzündet. Als verbindendes Element hat sie der Landkreis anfertigten lassen und verteilt.

Entstanden ist die Idee auf Initiative des Superintendenten des Ev.-Luth. Kirchenkreises Gotha, Friedemann Witting, informiert der Landkreis . An deren Umsetzung haben sich das Landratsamt Gotha sowie Kirchenvertreterinnen und -vertreter, Städte und Gemeinden beteiligt.

Gedenken in Kirchen, Heimen und auf Marktplatz

Die Veranstaltungen – auf dem Ohrdrufer Marktplatz, in der Stadtkirche Waltershausen, den Kirchen in Haina, Bufleben, Pfullendorf, Wangenheim, Hochheim, Remstädt, Westhausen, Warza, Hausen und der Pfarrscheune in Goldbach – sollen unabhängig von den Verstorbenen alle ansprechen, die unter der Corona-Zeit gelitten haben, auch durch Jobverlust, Zukunftsängste oder andere Belastungen. Eine große Gedenkveranstaltung wird am 19. November um 17 Uhr in der Augustinerkirche in Gotha stattfinden.

Darüber hinaus wird auch im kleinen Rahmen beispielsweise in Pflegeheimen im Landkreis der Corona-Toten gedacht. Die Gedenkkerzen für die Verstorbenen werden außerdem in allen Kirchen des Ev.-Luth. Kirchenkreises Gotha am Ewigkeitssonntag am 20. November entzündet sowie auch im Rahmen von Gottesdiensten im Bereich des Ev.-Luth. Kirchenkreises Waltershausen-Ohrdruf. Auch die Katholische Kirchgemeinde Gotha stellt die Kerzen in ihren Kirchen auf.