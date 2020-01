Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20 Bands spielen in Wölfis für den guten Zweck

20 Bands an einem Abend – Eintritt verlangt der Ohrdrufer Verein Bock auf Rock dafür nicht. Was den Gästen der Abend wert ist, sollen sie in eine Spendenbox stecken, dessen Erlös den Kindern im Hospiz Tambach-Dietharz zugute kommt. Mehr als 3000 Euro sind so im vergangenen Jahr bei einem Wohnzimmerkonzert in Ohrdruf zusammengekommen. Die Summe erneut steigern zu können, hofft Organisator Marcel Bock. Doch ein Wohnzimmer reicht am Samstag, 25. Januar, nicht aus.

Eigentlich sollten die E-Gitarren am Kulturbahnhof erklingen. Die zwölf Vereinsmitglieder von Bock auf Rock hatten 2019 begonnen, das überdachte Gelände am Bahnsteig in Ohrdruf sowie eine Halle des einstigen Güterbahnhofs zum Konzertgelände umzubauen. So sollte ein Ort für kulturelle Veranstaltungen für verschiedene Generationen geschaffen werden. Ziel sollte es sein, einmal im Monat etwas zu veranstalten. Aufgrund von technischen Problemen fehlt den Vereinsmitgliedern nun jedoch die Genehmigung für die Veranstaltung am Samstag. Kurzfristig musste eine neue Bühne her. Dabei kam Hilfe aus Wölfis. Mitten in den Vorbereitungen für die Karnevalsveranstaltungen in der Gemeindeschänke wird nun für das Konzert am Samstag aufgebaut. Zum Wohnzimmerkonzert 2018 machten unter anderem Simon Eickhoff (links) und Jan Traphan Musik. (Archiv-Foto) Foto: Maik Lübbe Rock, Jazz, Blues und Popan einem Abend „Ziel bleibt es, die Benefizkonzerte am Kulturbahnhof zu veranstalten“, sagt Marcel Bock. Mit einem Architekt würden die nötigen baulichen Änderungen umgesetzt, so dass der Kulturbahnhof ab Mai bereit sein soll für Veranstaltungen. Spätestens im September findet dort unter freiem Himmel das OHR-Festival statt, zu dem bereits die Bands Doctor Victor und Codex zugesagt haben. Beim Benefizkonzert am Samstag sind viele Künstler aus der Region vertreten, wie das Blues-Trio OHRdruf, Rocky Mountain Music, Lea John von Color of Music und die Mona Lisa Band. Aus Erfurt reisen die Jazzband Behle, Aschegrau, Denny Waldner und seine Rockband Shotgun Valium an. Mit dabei ist auch Andreas Schirneck, langjähriger Weggefährte von Klaus Renft. Das Benefizkonzert in Ohrdruf hat sich ein Stammpublikum erarbeitet, doch das breite kulturelle Angebot lockt auch Leute aus der Ferne nach Thüringen. Gäste aus Köln seien bisher jedes Jahr gekommen, sagt Marcel Bock. Er hegt die Hoffnung, dass aus dem Benefizkonzert in Zukunft ein mehrtägiges Benefizfestival wird. Die Ohrdrufer Wohnzimmerkonzerte gibt es seit 2015. Die Spendensumme habe man von Jahr zu Jahr verdoppeln können, erzählt Marcel Bock. Gleich 6000 Euro seien in diesem Jahr natürlich nicht der Anspruch, doch die Spendenbereitschaft der Gäste sei stets groß. Während er anfangs noch den Hut hat herumgehen lassen, stehen nun Spendenboxen bereit. Dass solch große Summen zusammenkommen, liege auch an der Unterstützung der Sponsoren, die vor allem die Getränke beisteuern. Dank gelte dabei besonders Kerstin Dreißig, die den Rewe in Ohrdruf leitet. Sie hat bei zahlreichen Brauereien und Getränkeproduzenten angefragt und deren Unterstützung erwirkt. Auch für kleine Mahlzeiten werden beteiligte Firmen sorgen. Benefizkonzert am Samstag, 25. Januar, 19 Uhr, Gemeindeschänke Wölfis