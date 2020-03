Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20 Corona-Fälle im Landkreis Gotha

Die Zahl, der am Coronavirus Erkrankten im Landkreis Gotha, ist leicht rückläufig. Waren es am Sonntag noch 21, so wurden am Montag 20 Infizierte registriert. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Wie Kreissprecher Adrian Weber mitteilt, werden von diesen fünf stationär behandelt. Drei Erkrankte sind wieder genesen. Das SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda bestätigte, dass fünf Patienten auf der Isolierstation behandelt werden. Vom Helios-Klinikum Gotha gab es keine Informationen. Derweil tritt heute eine Änderung der Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft. Danach können Gärtnereien und Floristikgeschäfte wieder öffnen. Auch Fahrradteile-Verkaufsstellen dürfen, unter Anwendung der Hygieneschutzmaßnahmen, ihr Geschäft öffnen.