2000 Blumenzwiebeln in Kornhochheim unter die Erde gebracht

In den grünen Bereich gewechselt sind gestern für einen Tag die Azubis und Logistik-Mitarbeiter der Rewe-Zweigniederlassung in Kornhochheim.

Kornhochheim. Rewe-Azubi-Projekt „Geile Biene“ ging in der Zweigniederlassung Ost gestern mit einem Blühstreifen in die dritte Runde

Die Lieferanten für das Rewe-Logistikzentrum in Kornhochheim der Zweigniederlassung Ost ahnen noch nicht, was ihnen im kommenden Jahr blüht. Künftig werden sie von mehr als 2000 Blumen begrüßt, deren Blütezeiten sich von Frühling bis Herbst ergänzen werden. Dort, wo vor einem Jahr an der Zufahrt bereits ein Mix aus Obstbäumen gepflanzt wurde, haben die Azubis mit Unterstützung der Logistik-Mitarbeiter gestern ungezählte Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt. Gesammelt wurden für die Pflanzaktion die Restbestände diverser Rewe-Märkte in Thüringen und Sachsen-Anhalt, über die Saison nicht verkaufte Krokusse, Tulpen, Schneeglöckchen, Märzenbecher.