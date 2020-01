2024 ist Sanierung des Gymnasium Ernestinum in Gotha beendet

Für das 1991 wieder begründete Staatliche Gymnasium Ernestinum in der Bergallee stellt die Traditionspflege nach Aussage des Schulleiters Lutz Wagner etwas ganz Besonderes dar. Schließlich wurde der Vorläufer bereits 1524 vom Superintendenten Friedrich Myconius im Augustinerkloster gegründet.

Moderne, aber traditionsbewusste Bildungseinrichtung

Die zukünftigen fünften Klassen werden somit 2024 das 500-jährige Bestehen dieser Bildungseinrichtung mitfeiern können. Zunächst wurden sie am Samstagmorgen zusammen mit ihren Eltern in der Aula der Myconiusschule vom Schulleiter sowie den beiden Schülersprechern Franz Kalbe und Sandro Ludwig begrüßt.

Man wolle den Eltern eine Entscheidungshilfe beim Übergang auf die weiterführende Schule geben. Das Gymnasium Ernestinum sei humanistisch-naturwissenschaftlich orientiert und präsentiere sich als eine moderne, der Tradition bewusste Bildungseinrichtung.

Moderne Displays statt alte Schultafeln

Die Myconiusschule gehört seit 2017 zum Ernestinum. Nur dadurch sei die derzeitige Komplexsanierung des Schulgebäudes in der Bergallee möglich, betonte Lutz Wagner. Gleich 1991 habe man sich darüber Gedanken gemacht. Zunächst sei jedoch der 1997 abgeschlossene Bau der Dreifelder-Sporthalle wichtiger gewesen. Die Schüler würden von den Bauarbeiten kaum etwas mitbekommen. Bis zum Schuljubiläum würde dann einschließlich der Außenanlagen alles fertig sein, versprach der Schulleiter.

Einen Vorgeschmack auf die neuen Unterrichtsräume könne man sich in der Myconiusschule holen, wo bereits drei Räume mit modernster Medientechnik ausgerüstet seien (Physik, Chemie, Geografie/Biologie). Die beiden Schülersprecher stellten anschließend im Geografie-/Biologieraum das moderne Display vor, das die alte Schultafel schon bald überall im Ernestinum ersetzen wird. Bevor sich die Viertklässler selbst daran ausprobieren konnten, bekamen sie vom Schulleiter in der Aula Informationen über das Schulprogramm sowie die Bildungsinhalte.

Familiäre Atmosphäre im Schulalltag

Das fünfte Schuljahr beginne traditionell mit einer Kennenlernwoche im Schullandheim Renthendorf. Fortgeführt werde auch im neuen Schuljahr das Angebot der Ganztagsbetreuung für die fünften und sechsten Klassen. Neben der Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag werde jeweils von Dienstag bis Donnerstag eine individuelle Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Englisch angeboten.

Die familiäre Atmosphäre am Ernestinum sei ein Markenzeichen. So werde es nach der Klassenbildung bereits Ende Mai einen ersten Elternabend geben. Eine Rahmenstundentafel sehe für die fünften und sechsten Klassen jeweils fünf Wochenstunden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik vor. Ab der sechsten Klasse könne dann Französisch oder Latein als zweite Fremdsprache erlernt werden.

Junge, engagierte Lehrer

Natürlich gebe es auch eine Begabtenförderung, in deren Ergebnis unter anderem der Schulpokal im Fach Mathematik gewonnen werden konnte, berichtete Lutz Wagner stolz. Den Schülern stünde ein engagiertes Team von jungen Lehrern zur Verfügung. Zudem habe es sich bewährt, dass es jeweils zwei Klassenlehrer gebe.

Nach all diesen Informationen wurden die Schüler und Eltern eingeladen, sich die vielfältigen Angebote in beiden Schulgebäuden und in der Ernestiner-Sporthalle mit eigenen Augen anzuschauen. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht.

Die Schulanmeldung am Gymnasium Ernestinum ist vom 2. bis 6. März von 14 bis 17 Uhr und am 7. März von 9 bis 12 Uhr möglich.