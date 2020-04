Auch in Thürringen werden Proben auf das Coronavirus untersucht.

28 Personen im Kreis Gotha positiv getestet

Zum Stichtag 1. April wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) 28 Personen im Landkreis Gotha, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gemeldet. Vier Personen sind genesen und weisen keine Symptome auf. In stationärer Behandlung befinden sich fünf Personen, teilt Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes, mit.

Eine Neuerung gibt es bei der Kfz-Zulassung, die derzeit nur telefonische Terminvergaben erteilt. Um diese zu entlasten, ist die Außerkraftsetzung von Fahrzeugen nun schriftlich möglich. Dazu müssen amtliche Kennzeichen, Fahrzeugschein und zehn Euro an das Landratsamt Gotha, 18.-März-Straße 50 in 99867 Gotha, geschickt werden oder in einer Sammelbox im Eingang des Landratsamtes abgelegt werden.