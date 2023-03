Die Deutsche Giganetz wäre nicht das erste Unternehmen, das in Gotha in Glasfaser investiert. Ende 2021 war im Zuge der Modernisierung des Digitalfunknetzes der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Thüringen von der Deutschen Telekom über den Seeberg Glasfaserkabel verlegt worden.