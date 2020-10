66 Schulkinder nutzen den Schwimmkurs

Schwimmlehrerin Nadine Totzki konnte am Freitagvormittag im Gothaer Stadtbad viele Leistungsnachweise für das Schwimmen an Grundschüler überreichen.

Kreis Gotha. Durch den Corona-Lockdown abgebrochener Schwimmunterricht wurde in den Herbstferien nachgeholt.

Für die Schüler der dritten Klassen im Landkreis Gotha gab es bedingt durch den Corona-Lockdown ab Mitte März keinen Schwimmunterricht mehr. In der Regel fehlen zwölf Schulstunden. Dies nachzuholen, haben im Gothaer Stadtbad nun 66 Schulkinder versucht. Jörg Hildebrandt, Koordinator am Staatlichen Schulamt Westthüringen und Fachberater für schulsportliche Wettbewerbe, gewann drei Schwimmlehrerinnen, darunter Nadine Totzki (Foto) und zwei Schwimmlehrer für die Unterrichtung der Kinder in den Herbstferien. Die Kosten für die Schwimmbadnutzung übernahm das Schulamt.

Die Schulkinder kamen aus 19 unterschiedlichen Schulen des Landkreises. 15 ehemalige Drittklässler erlangten das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 27 schafften den Titel „Seeräuber“ und 12 konnten zumindest 25 Meter ohne Hilfsmittel schwimmen.

Jörg Hildebrandt dankt dem Stadtbad für die Bereitstellung der sechs Schwimmbahnen, des Nichtschwimmer-Beckens und der Umkleideräumen vor dem öffentlichen Schwimmen. Die Kurse wurden von Montag, 19., bis Freitag, 23. Oktober jeweils von 8 bis 10 Uhr abgehalten. Am Freitag wurden den Kindern die Urkunden überreicht.