Crawinkel. Ein 82-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Gotha schwer verletzt worden. Er kam in einer Kurve von der Straße ab.

82 Jahre alter Autofahrer wird bei Unfall in Crawinkel schwer verletzt

Bei einem Unfall in Crawinkel (Landkreis Gotha) ist ein 82-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Der Mann kam am Freitagabend mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam an einer Böschung zwischen Bäumen zum Stehen.

Der 82-Jährige wurde von Rettungskräften schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

