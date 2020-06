Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

9-Jähriger bei Unfall in Friedrichroda schwer verletzt

Bei einem Unfall in Friedrichroda wurde am Dienstag ein 9-Jähriger schwer verletzt. Laut Polizei sei der Junge an einer Ampel auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der 9-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Für die Zeit der Rettung und Bergung wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt.