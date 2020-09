Ab Montag Alkoholverbot am Coburger Platz in Gotha

Ulf Zillmann (CDU), Bürgermeister von Gotha, zeigt eines der Schilder, die ab 28. September in drei Sprachen auf das Alkoholverbot am Coburger Platz in Gotha-West hinweisen werden.

Die Stadt Gotha weist ab Montag, dem 28. September, am Coburger Platz in Gotha-West eine Alkohol-Verbotszone aus. Darüber informierte Ulf Zillmann (CDU), Bürgermeister von Gotha, am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Das bedeute, dass in der Öffentlichkeit kein Alkohol konsumiert werden darf. Schilder in drei Sprachen werden darauf hinweisen: in Deutsch, Englisch und Arabisch. Denn in dem Wohngebiet leben laut Zillmann Menschen aus 60 verschiedenen Volksgruppen. Wer gegen das Alkoholverbot verstoße, riskiere Geldbußen von bis zu 5000 Euro. In Einzelfällen, wie beim Wochenmarkt und bei Veranstaltungen, könne die Ordnungsbehörde aus besonderen Anlässen Ausnahmen vom Verbot zulassen.