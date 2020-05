Abriss beginnt im alten Gothaer Busbahnhof

Mit der Ordnung des Baufeldes beginnen am Montag, dem 25. Mai die Abrissarbeiten am ehemaligen Zentralen Omnibusbahnhof. Die Firma Maik Ludwig aus Emleben setzt in dieser Woche den Rückbau um. Die Fläche wird auch als Außenlagerplatz der nahen Straßenbaustelle Friedrichstraße genutzt. Die Verarbeitung des Stahls der alten Überdachung übernimmt mit SDM Gutmann aus Bad Langensalza als Nachauftragnehmer ebenfalls ein Unternehmen aus der Region. Vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates am 24. Juni sollen Parkplätze entstehen.