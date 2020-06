Die Agentur für Arbeit Gotha sitzt in der Schönen Aussicht 5. (Archiv-Foto)

Kreis Gotha. Das Arbeitsamt Gotha weist auf Risiken und Perspektiven der Digitalisierung hin und appelliert an Arbeitgeber.

Agentur verlangt gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Gotha

Thüringen ist eines der Bundesländer, die am stärksten von der Digitalisierung betroffen sind. Dadurch werde sich die Arbeitswelt auch im Kreis Gotha weitreichend verändern, stellt die Agentur für Arbeit Gotha klar. Besonders Männer in Fertigungsberufen würden ersetzbar. Die Stellen von Frauen vor allem im verarbeitenden Gewerbe würden durch die Digitalisierung gefährdet.

„Wichtig ist für Unternehmen, zu schauen, inwieweit Digitalisierung eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für beide Geschlechter ermöglicht. Traditionelle Geschlechterverhältnisse aufzubrechen kann nur durch die konkrete Ausgestaltung in den Betrieben gelingen. In den Berufen zu erledigende Tätigkeiten werden sich verändern, so dass es spezifischer Strategien zur Stärkung der Gleichstellung bedarf“, betont Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.

Für eine verbesserte Gleichstellung und die Anpassung an die veränderte Arbeitsorganisation seien Bildungsangebote erforderlich, deren Finanzierung und Mitbetreuung die Arbeitsagentur Gotha fordert.

Zu Gleichstellung berät die Arbeitsagentur Gotha unter Telefon: 0800/4555520 sowie unter 03621/422226 und gotha.bca@arbeitsagentur.de.