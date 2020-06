Veranstaltungstechniker Torsten Kotsch aus Goldbach, Michael Willuhn, Projektleiter der Agentur Spoon-Projekt aus Erfurt, Andrea Fanselau, Veranstaltungschefin im „Londoner" Gotha und René Krug, Projektleiter für die Burg Ohrdruf (von links) beteiligen sich an der Night of Light am 22. Juni, um auf die Misere in der Veranstaltungswirtschaft durch die Corona-Krise aufmerksam zu machen.