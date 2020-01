Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alt wird man von selbst

Die Uhr des Lebens tickt unaufhörlich. Das merke ich nicht erst seit heute, sondern seit längerer Zeit. In wenigen Wochen werde ich einen neuen Lebensabschnitt betreten, der mir etwas schwerfällt. In den letzten Tagen habe ich von vielen Seiten Ratschläge erhalten, auf was ich mich künftig konzentrieren soll: eine Weltreise planen, nur noch an die schönen Dinge des Lebens denken, das Leben genießen, sich nicht über andere ärgern und viel gelassener werden.

Nun, wenn man es so nimmt, dann könnte das Leben jetzt eigentlich nur noch besser werden, als es ist. Meinen Freunden sei gesagt, ich werde mir Mühe geben – versprochen. Allerdings halte ich mich lieber an den Ausspruch meiner Oma: „Alt wird man von selbst, Erwachsen werden erfordert etwas mehr Einsatz.“ Erwachsen werden wollte ich nie, deshalb habe ich mir das Kindliche bewahrt. Vielleicht kann ich mich deshalb über noch so kleine Dinge freuen. Froh bin ich über meine Familie und Freunde, die mich unterstützen und mir bei meinen Vorhaben stets den Rücken frei halten. Sie können es ebenso wenig wie ich glauben, dass es in ein paar Wochen soweit ist. Doch wie hat mein Kollege passend geschrieben: Es ist wie mit einem guten Wein – wir sind der beste Jahrgang.