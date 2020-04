Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ampeln für die Umleitungsstrecke werden vorbereitet

Weil Tüttleben an die im Bau befindliche Umgehungsstraße angebunden werden muss, ist die B 7 zwischen Gamstädt und Ortseingang Gotha vom 6. April bis 5. Juni gesperrt. Die Umleitung führt von Gamstädt über Neudietendorf, Wandersleben und Seebergen nach Gotha und umgekehrt. Am Freitag bereiteten Mitarbeiter der Firma Signal- und Beleuchtungstechnik aus Erfurt – hier Falko Bube in Seebergen – für die Umleitungsstrecke die temporären Ampelanlagen vor, die es auch in Neudietendorf und Wandersleben geben wird.