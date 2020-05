Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitsagentur: Einstige Chefin verstirbt

Plötzlich und unerwartet sei die ehemalige Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Gotha am Mittwoch, 20. Mai, verstorben. Das teilte die Pressestelle der Arbeitsagentur mit.

Beatrice Ströhl leitete seit 2011 die Erfurter Arbeitsagentur. Seit den 1970-er Jahren war sie bei der Bundesagentur für Arbeit in verschiedenen Positionen, darunter auch in der Nürnberger Zentrale und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung tätig. Von 2005 bis 2011 war sie als Vorsitzende der Geschäftsführung in Gotha tätig. Zuvor leitete sie auch die Agentur in Jena.

Ströhl war als Arbeitsmarktexpertin hochgeschätzt und führte die Erfurter Agentur mit Weitsicht und Augenmaß. Ihr Tod reißt eine große Lücke. Die Beschäftigten der Arbeitsagentur bedauern ihren Verlust zutiefst. red