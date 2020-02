Im Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit in Gotha werden ausländische Mitbürger beraten.

Gotha. Die Arbeitsagentur in Gotha bietet ausländischen Mitbürgern Beratungsgespräche für die Anerkennung ihrer Abschlüsse an.

Arbeitsagentur Gotha berät zu ausländischen Abschlüssen

Viele ausländische Mitbürger haben in ihrem Heimatland eine Ausbildung oder ein Studium absolviert. Allerdings sind diese mit Ausbildungsberufen in Deutschland kaum vergleichbar. Deshalb muss ein Anerkennungsverfahren durchlaufen werden. Dazu findet am 27. Februar in der Agentur für Arbeit in Gotha eine Beratung für ausländische Mitbürger im Berufsinformationszentrum statt. Dort wird erklärt, welche Unterlagen für eine Anerkennung benötigt werden.

Das Beratungsgespräch ist kostenfrei und die Daten werden vertraulich behandelt. Aufgrund der großen Resonanz melden sich Interessenten bitte direkt im Berufsberatungszentrum unter Telefon: 0800/455 55 00 oder bei ihrem Arbeitsvermittler in der Arbeitsagentur.