Landkreis Gotha. In Deutschland legal einen Joint rauchen, das soll ab 1. April 2024 möglich sein - auch im Landkreis Gotha. Wo Kiffen legal und wo es verboten sein soll, zeigt unsere interaktive Karte.

Einfach gemütlich in der Orangerie in Gotha sitzen und einen Joint rauchen. Das könnte bald Realität werden. Der Bundestag hat am Freitag (23. Februar) mit 407 Ja-Stimmen für das Cannabis-Gesetz gestimmt. Kiffen in Deutschland soll damit ab dem 1. April legal sein. Die Pläne der Regierung sehen eine kontrollierte Freigabe mit diversen Regeln vor.