Bei Wind und Wetter steht „Matze“ fast täglich in seiner Hütte am Rost und versorgt die Fahrzeuginsassen, die bei ihm anhalten, mit einer frischen Bratwurst oder einem leckeren Brätl. Seit fast 28 Jahren ist er der Mann am Grill in der Reinhardsbrunner Grillhütte. Neben den Thüringer Grillspezialitäten hat er auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und kennt sich bestens aus. Er weiß wann die Thüringer Waldbahn bei ihm vorbeirumpelt und ist auch sonst bestens informiert. Ein echtes Thüringer Unikum, der das, was er macht, mit Liebe und Hingabe tut. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel