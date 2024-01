Finsterbergen. Täglich zieht Sandro Hacker seine Spuren über den Rennsteig. Am südlichen Rand des Kreises Gotha macht er so nicht nur die Skiläufer glücklich.

Es ist 5 Uhr. Mit Winterdienst in und um Finsterbergen und Friedrichroda beginnt Sandro Hackers erster Schicht an diesem Tag. Nach einer kurzen Frühstückspause steigt der 24-Jährige um in seinem Pistenbulli. Gut drei Stunden wird er hier unterwegs sein und Loipen spuren. „Anschließend habe ich noch eine sehr schöne Aufgabe, die vor allem die Kinder freuen wird“, erzählt er und man merkt ihm an, dass das der Höhepunkt seines Arbeitstages sein wird. Er präpariert den Rodelhang an der Ochsenschau / Königswiese in Friedrichroda, damit am Samstag drauf ein zünftiger Rodelnachmittag starten kann.