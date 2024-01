Hörselgau. Investitionen und Projekte: Die Landgemeinde Hörsel plant umfassende Entwicklungen in 2024. Welche Vorhaben in den Ortsteilen in Angriff genommen werden.

Florian Seitz (Freie Wähler) hat den Schritt ins Bürgermeisteramt der Landgemeinde Hörsel nicht bereut. „Es fühlt sich immer noch gut an. Es gibt jeden Tag viel Neues“, sagt der 31-Jährige über die ersten Monate im Bürgermeisteramt und fügt hinzu. „Es war die richtige Entscheidung.“ Die Gemeinde kann zudem ohne größere finanzielle Sorgen schalten und walten. Der Haushaltsplan ist Ende vergangenen Jahren ohne Diskrepanz verabschiedet worden. Aufgrund guter Gewerbesteuereinnahmen kommt die Kommune wie die Jahre zuvor ohne Kreditaufnahme aus, das bei einem Gesamtetat von 9,5 Millionen Euro.