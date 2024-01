Gotha. Jubiläumsfeierlichkeiten am Gymnasium Ernestinum. Gothas älteste Schule feiert halbes Jahrhundert Bildungsgeschichte. Was alles auf dem Veranstaltungsplan steht.

Die 500-Jahrfeier an Gothas ältester Schule nimmt Fahrt auf. Nach dem Auftakt Anfang Dezember, Weihnachtsbasar sowie dem Laßwitz-Vortrag zu Jahresbeginn geht es im Gymnasium Ernestinum mit dem Veranstaltungsreigen nun Schlag auf Schlag weiter. Am Donnerstag, 25. Januar, wird im Kunst-Forum „Hannah Höch“ eine Ausstellung anlässlich des Jubiläums eröffnet. Schüler präsentieren eine Vielzahl an Skulpturen, Malereien, Zeichnungen, Fotografien und Collagen. Seit Jahren rückt das Ernestinum Kreatives ins Rampenlicht, auch über die Schule hinaus - angeschoben von den Lehrern Harald Kutzleb und Petra Reiche, bis heute von Ute Mixanek. Mit ihren jungen Kollegen Ulrike Ehrhardt und Damaris Gläser hat sie die Jubiläumsausstellung zusammengestellt.