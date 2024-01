Schnepfenthal. Die Salzmannschule in Schnepfenthal stellt ihr Schulkonzept vor: Moderne Sprachen bilden den Hauptbestandteil des Schulunterrichts. Schüler kommen aus ganz Deutschland.

Auf großes Interesse stieß am Wochenende der Tag der offenen Tür an der Salzmannschule in Schnepfenthal, dem deutschlandweit einzigen Staatlichen Sprachengymnasium mit angeschlossenem Internat. Angesprochen wurden vor allem Schüler der Klassenstufen vier und sieben. Schulleiter Dirk Schmidt und das Lehrerkollegium zeigten sich begeistert über den zeitweisen herrschenden Andrang im Schulgebäude.