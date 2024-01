Gotha. Studenten der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha beklagen die Schließung des Wohnheims. Sie stellen die Wichtigkeit der Einrichtung für die Ausbildung vor.

Die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha präsentierte sich an den beiden Standorten Friedrichstraße 5 (Verkehrstechnik) und Trützschlerplatz 1 (Bau) im Rahmen eines Tages der offenen Tür.

Letzterer befindet sich in dem 1911 errichteten Jugendstilbau am Ende der 18.-März-Straße. Den zahlreich erschienenen Interessenten standen zwischen 10 und 14 Uhr neben den Lehrkräften der verschiedenen Fachbereiche auch die neue stellvertretende Schulleiterin Annett Krüger zur Verfügung.

Mehr Teilzeitschüler als Vollzeitschüler an der Schule

Sie berichtet, dass derzeit rund 480 Studierende aus ganz Thüringen und darüber hinaus die staatliche Einrichtung besuchen würden, wobei die Zahl der Teilzeitschüler mit zirka 70 Prozent die der Vollzeitschüler übersteige. Diese werden von etwa 30 Lehrkräften unterrichtet. Stolz könne man darauf sein, dass es seit 2023 acht neue Kollegen gebe, so dass es nicht zu Ausfällen komme.

Der Unterricht gestalte sich sehr praxisnah und stelle hohe Anforderungen, da ja die meisten Schüler aus der Praxis kommen. Annett Krüger lobt an dieser Stelle die gute Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren Kollegen.

Dass die Schülerzahlen seit Jahren nahezu konstant bleiben, liege zum einen daran, dass die Abschlüsse als staatlich geprüfter Techniker, Betriebswirt, (Wirtschafts-)Informatiker oder Logistiker deutschlandweit begehrt seien. Andererseits sei dies mit einem immensen Aufwand verbunden, räumt sie ein.

Auch interessant

Nachrichten aus dem Landkreis Gotha Von Conny Möller

Als kompetente Ansprechpartnerin stehe die Schülerbeauftragte Svenja Sander zur Verfügung, so auch am Samstag an einem Stand im Obergeschoss der Bildungseinrichtung. Sie leiste unter anderem Hilfestellung beim Beantragen von Bafög und bei der Vermittlung von Wohnheimplätzen.

Letzteres gestalte sich seit der Schließung des alten Wohnheims an der Eisenacher Straße (wir berichteten) nach wie vor schwierig. Schließlich sei ein Großteil der von auswärts kommenden Schüler auf eine Unterbringung vor Ort angewiesen. Derzeit seien sie über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Anteil der weiblichen Schüler an der Fachschule nimmt zu

Annett Krüger und Svenja Sander sind trotzdem vorsichtig optimistisch, dass sich zusammen mit dem Freistaat Thüringen eine Lösung finden werde. Die inzwischen denkmalgeschützte alte Mensa und das Nachbargebäude in der Eisenacher Straße würden nach erfolgter Sanierung vollkommen ausreichen. Im Landeshaushalt von 2023 standen bereits 200.000 Euro für die Vorplanungen zur Verfügung.

Die beiden Frauen loben in diesem Zusammenhang ausdrücklich das Engagement der Schüler, die sich selbst stark dafür einsetzen. Schließlich sei die Gefahr groß, dass Interessenten deswegen abwandern würden, zumal sich ohne ein eigenes Wohnheim ein Vollzeitstudium nicht unerheblich verteuere.

Auch interessant

Schüler befürchten den Tod der Fachschule Gotha Von Tobias Leiser

Trotzdem bleibe man optimistisch, auch was den steigenden Anteil von weiblichen Schülern betreffe, der bei rund 60 liege. Quasi zur Bestätigung erschienen kurz darauf die angehenden Bauzeichnerinnen Alicia Lärz aus Bucha bei Jena und Lilly Kroh aus Weißenborn bei Hermsdorf, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten zum Bautechniker im Hochbau zu informieren.

Die nächsten Tage der offenen Tür an der Staatlichen Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr finden am 2. März (10-14 Uhr) und 27. April 2024 (10-13 Uhr) statt.