Gotha. Marlis Gießler und Ingrid Greiner kennen sich in Gotha aus. Seit 1977 führen sie Gäste durch die Stadt. Jetzt wurden sie mit der „Gotha-Medaille“ geehrt.

Marlis Gießler und Ingrid Greiner kennen sich in der Stadt und ihrer Geschichte aus, wie kaum jemand in Gotha. Seit 1977 sind beide Stadtführerinnen aus Leidenschaft. Beide haben auch einen nicht unerheblichen Anteil am Wachsen der Gothaer Tourist-Information und deren Angebote für die Besucherinnen und Besucher der Stadt. Aus Anlass des Jubiläums „50 Jahre Gotha-Information“ zeichnete Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) die beiden engagierten Stadtführerinnen mit der „Gotha-Medaille“ aus.