Gotha. Auf der Goldbacher Straße in Gotha hat sich am Dienstag (30. Januar) ein schrecklicher Unfall ereignet. Die Beifahrerin (74) erlag ihren schweren Verletzungen.

Am Dienstag (30. Januar) hat sich gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Goldbacher Straße in Gotha ereignet. Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem VW im Bereich der Stadthalle in Richtung Goldbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Wagen nach links von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.