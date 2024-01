Gotha. Ein Jahr später: Wo stehen die Protagonisten unserer Flüchtlingsserie „Angekommen“ jetzt?

Sie absolvieren Sprachkurse, machen eine Ausbildung, arbeiten oder haben Deutschland wieder verlassen. Ein Jahr später haben wir bei den Protagonisten unserer Serie „Angekommen“ nachgefragt:

Zurück nach Kiew zwischen Schlafsäcken und Generatoren

Natalia Voskanian ist mit ihrer Tochter Sofiia wieder zu ihrem Mann Yurii in die Ukraine zurückgekehrt. © Natalia Voskanian

Zu Beginn des Krieges in der Ukraine flüchtete Natalia Voskanian mit ihrer Tochter Sofiia und kam zufällig nach Gotha. Einige Einheimische kümmerten sich um die Neuangekommenen und halfen, eine Wohnung und Arbeit zu finden. Natalia kam zugute, dass sie Germanistik studiert hatte und über gute Deutschkenntnisse verfügt. Sie arbeitete in Gotha als Verkäuferin in einem Mobilfunkladen.

Doch die Sehnsucht nach ihrem Mann und der Heimat war zu groß, so entschloss sie sich, wieder zurückzukehren. Die Familie hat Kiew verlassen. Wie sie schreibt, sind die Bedingungen schwierig, aber jeden Tag würden sie bessere Überlebenskünstler werden. In den Luftschutzkellern sehe es aus wie in kleinen Hotels, fast jede Familie habe Generatoren, Schlafsäcke und Lebensmittelvorräte.

Preis bei Deutschen Meisterschaften der Friseure

Ibrahim Haje hat inzwischen seine Lehre abgeschlossen und schaffte einen zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Friseure. © Ralf Ehrlich

Ibrahim Haje verließ als 15-Jähriger allein den Irak, kam nach Gotha und begann eine Lehre als Friseur. Er investierte viel Freizeit in den Beruf und errang vordere Plätze bei den Meisterschaften für Auszubildende im Friseurhandwerk. Inzwischen hat er die Lehre abgeschlossen und ist von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen worden. Für Wettbewerbe begeistert er sich weiter und schaffte im Herbst einen zweiten Platz bei den deutschen Meisterschaften. Nebenbei jobt er noch, er möchte sich den Führerschein, Friseurwerkzeuge und mehr finanzieren.

Arbeitsangebot statt Sprachkurs

Nataliia Derhachova genießt ihrem ersten Urlaub in Deutschland an der Ostsee. © Nataliia Derhachova

Nataliia Derhachova hätte drei Monate nach ihrer Flucht aus der Ukraine einen Sprachkurs beginnen können. Sie entschied sich aber, ein Arbeitsangebot anzunehmen. Seitdem ist die Zahntechnikerin, die in Neudietendorf wohnt, in Ohrdruf beschäftigt. Eine neue Sprache zu lernen – ohne Unterstützung – ist schwierig, deshalb arbeitet sie derzeit halbtags und besucht doch noch einen Sprachkurs. Sie ist froh, dass es ihr Sohn nach Deutschland geschafft hat. Er lebt in Oberhof und arbeitet dort in einem Hotel.

Auf Montage an der Ostsee

Ajmal Miakhel arbeitet gerade an einer Gas-Anlage in Lubmin. © Ajmal Miakhel

Ajmal Miakhel aus Afghanistan wohnt bei einem rüstigen Rentner-Ehepaar in Gotha, das schon längst eigene Enkel hat. Der junge Mann bekommt Unterstützung von seinen deutschen „Großeltern“ nicht nur bei Behördengängen und hilft zum Beispiel im Garten, wo es dem Hausherrn nicht mehr selbst möglich ist. Er hat seine Lehre zum Rohrleitungsbauer abgeschlossen und arbeitet für seinen Ausbildungsbetrieb derzeit auf Montage an der Ostsee.

Das nächste Ziel: eine Ausbildung

Tetjana Kharchenko und Yevhenii Biella aus der Ukraine auf dem Gothaer Hauptmarkt. © Yevhenii Biella

Die Ukrainer Tetjana Kharchenko und Yevhenii Biella absolvierten in Gotha Deutschkurse und haben das B-1-Zertifikat. Das nächsthöhere Sprachniveau, mit dem beispielsweise eine Ausbildung möglich ist, wollen sie in Erfurt erlernen, wohin sie umziehen wollen. Yevhenii spielt weiterhin in einer Erfurter Wasserballmannschaft. Tetjana leitet einen Tanzkurs für Kinder und Erwachsene in Gotha. Sie planen, sich selbstständig zu machen.

Vorfreude auf den Nachwuchs

Mariana und Ian Popov leben weiter in Gotha. Das junge Ehepaar erwartet Nachwuchs. © Mariana Popov

In Moldawien hatten sie nur 15 Kilometer voneinander entfernt gewohnt, kennengelernt haben sie sich erst 1900 Kilometer von der Heimat entfernt in Gotha. Geheiratet hatten Mariana und Ian Popov im Gothaer Rathaus. Jetzt kündigt sich Nachwuchs an. Ian hat seinen Job als Zusteller gekündigt, um Zeit für einen Sprachkurs zu haben.

Zahlen zu Ausländern im Kreis Gotha Im Landkreis leben derzeitig 38.892 Ausländer mit den unterschiedlichsten aufenthaltsrechtlichen Titeln. Einem Asylverfahren waren insgesamt 6459 unterworfen. Aktuell werden durch die Ausländerbehörde 13.731 Ausländer betreut, davon 575 Asylbewerber. 8235 Menschen im Landkreis stammen aus Polen, 6435 aus Rumänien, 3077 aus der Ukraine, 2129 aus Syrien. Es folgen Ungarn (1197), Litauen (1130) und Afghanistan (965).

