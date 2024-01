Tambach-Dietharz. Abschied an der Regelschule: Schulleiter Sikorski tritt nach prägender Ära in den Ruhestand.

Emotional wird es an der Regelschule „Am Rennsteig“ in Tambach-Dietharz zugehen. Grund: Schulleiter Frank Sikorski geht in den Ruhestand. Seit 2007 ist der engagierte Lehrer an der Regelschule und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt sagt er dem Schulleben Adieu. Seine Stellvertreterin Jacqueline Rausch übernimmt kommissarisch die Leitung.