Uelleben. Aktiv-Schüler spenden Geld und Trockenfutter für das Tierheim in Gotha. Auch ein Projekt in Uganda rückt dabei in den Focus der Kinder.

Mehrere Kilogramm Trockenfutter, dazu einen dicken Briefumschlag mit Geld hatten vier Schülerinnen und Schüler der Aktiv-Schule Emleben im Gepäck, als sie das Tierheim in Uelleben besuchten. Mit dabei Andreas Röthenbacher, der an der freien Bildungseinrichtung arbeitet und hier den Schülerrat leitet. Dieses Gremium setzt sich zusammen aus Kindern der Klassen eins bis vier, die sich demokratisch um die Belange und Anliegen der Kinder der Schule kümmert.