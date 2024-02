Kreis Gotha. Der Glasfaser-Ausbau in einer Gemeinde im Kreis Gotha. Eine Einkaufsstraße in Gotha soll wieder aufblühen. Eine Stiftung will Projekte fördern.

Spatenstich für Glasfaser

Der Aufbau des Glasfasernetzes im Landkreis geht weiter. Jetzt steht in der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue (VG) der Baustart für ein neues Glasfasernetz an. Der erste Spatenstich wird am nächsten Mittwoch in Friemar gesetzt. Zum „Baugerät“ greifen VG-Chefin Birte Kalmring sowie Hendrik Westendorff, Geschäftsführer der Thüringer Netkom.

Die Firma will acht Millionen Euro in den Ausbau der VG Nesseaue mit Glasfaser investieren. Der Tochterfirma der Thüringer Energie AG plant, dort 2900 Haushalte bis 2026 mit schnellem Internet zu versorgen. Damit sei die Firma für die Erschließung von Bienstädt, Eschenbergen, Friemar, Molschleben, Nottleben, Pferdingsleben, Tüttleben und Zimmernsupra beauftragt.

Betreuung beim DRK in Gotha gesichert

Der DRK-Kreisverbandes Gotha ist von großer Bedeutung für die Region. Infolge der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hat nun die Stadt Gotha reagiert. Der DRK betreibt in Gotha die Kindertagesstätte „Pittiplatsch“. Der Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) habe der Geschäftsführung des Kreisverbandes im Falle insolvenzbedingter Schwierigkeiten die Sicherung der Kinderbetreuung und der Arbeitsplätze in der Einrichtung zugesagt, teilte die Stadt mit.

Jüdenstraße in Gotha soll wieder aufblühen

Die Baugesellschaft Gotha hat Gebäude in der Jüdenstraße erworben. Häuser zwischen der neuen Jugendherberge und dem Sitz der Stiftung Schloss Friedenstein an der Einmündung zum Hauptmarkt sind somit jetzt in kommunalem Besitz. Das gab die Stadt bekannt. Die Jüdenstraße soll als Eingang zur Altstadt wieder attraktiver gestaltet werden. Mit der Eröffnung der Jugendherberge ist ebenfalls geplant, alle Geschäftsflächen auf dieser Straßenseite zu besetzen.

Auch die gegenüberliegende Straßenseite soll verändert werden. Das Citymanagement der Stadt Gotha hat deshalb mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen, um über die Beseitigung von Leerstand und die Sanierung der Bauwerke zu sprechen.

Millionen fließen in die Stadt Gotha

Rund 10,2 Millionen Euro sind im Jahr 2023 über die Zentrale Vergabestelle der Stadt Gotha geflossen. Das Geld wurde beispielsweise in 26 europaweiten Verfahren und in 93 freihändigen Vergaben investiert .Die Stadt Gotha hat das Jahr über Aufträge in Höhe von 5,7 Millionen Euro verteilt, wovon 4,5 Millionen Euro in Thüringen vergeben worden sind. Außerdem entfielen noch 4,5 Mio. Euro zusätzlich unter anderem auf die Baugesellschaft Gotha.

Kulturstiftung Gotha sucht Projekte

Das Jahr 2023 war ein Rekordjahr: Die Kulturstiftung Gotha hat vergangenes Jahr insgesamt 103.440,50 Euro an Spenden eingenommen. das Ergebnis liege deutlich über den durchschnittlichen Spendenergebnissen von rund 50.000 Euro der Vorjahre. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Spendenbereitschaft habe sich vorrangig nach Projekten wie der spektakulären Nachbildung der verschollenen zwei Flügel des Gothaer Tafelaltars gerichtet.

Die Kulturstiftung sucht zudem noch Förderprojekte für das Jahr 2025. Vor allem Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung werden gesucht. Wenn sie Interesse haben ihre eigene Idee umzusetzen oder jemanden kennen, der ein solches Projekt plant können sie dieses einreichen um sich die Mitfinanzierungen von der Kulturstiftung Gotha durch die Spenden zuzusichern.

Die Projekte können bis zum 21. Februar bei der Kulturstiftung Gotha am Hauptmarkt eingereicht werden. Das einzige wichtige hierbei ist, dass ihr Vorhaben in der Stadt Gotha verwirklicht werden kann und etwas Bleibendes hinterlässt.

Dabei sein sollte eine Beschreibung des Projektes sowie der Kostenrahmen und eventuelles Bildmaterial. Für Fragen steht die Geschäftsführerin Daniela Gratz unter Telefon:. 03621/222246 oder per Mail: kulturstiftung@gotha.de zur Verfügung.

Projekte, welche in der Vergangenheit gefördert wurden, waren beispielsweise die Mitfinanzierung der neuen Glocken für die Margarethenkirche oder die Herstellung und Errichtung des Denkmales „Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg“. Außerdem wurde die Herstellung und Errichtung eines Reliefs der Stadt Gotha für Sehbehinderte durchgeführt und die Orgel in der Schlosskirche restauriert.