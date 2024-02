Gotha. Geflüchtete und Zugewanderte sollen auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden. Gothaer Bildungswerk ist zuständig für Mittelthüringen und startet im März mit dem ersten Kurs.

„Das ist ein Komplettangebot, was es so noch nicht gab“, sagt Uwe Jäger. Er ist Leiter des VHS-Bildungswerkes und für das neue Programm in Gotha zuständig. „German Professional School“ heißt es und richtet sich vor allem an junge Flüchtlinge und Zugewanderte.