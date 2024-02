Gotha. Drei Unternehmen haben Anträge auf Insolvenz gestellt. Eines davon hat auch in Gotha eine Filiale. Wie es weitergehen soll.

Das Ladensterben in Gothas Innenstadt setzt sich fort. Das Unternehmen Arko hat am 31. Januar einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das teilte der Mutterkonzern Deutsche Confiserie Gruppe (DCG) auf seiner Internetseite mit. Der Einzelhändler von Kaffee, Tee, Gebäck- und Süßwaren betreibt auch eine Filiale in der Erfurter Straße in Gotha.