Bad Tabarz. Das Gasthaus „Zum Stern“ ist die älteste Lokalität im heutigen Kneipp-Heilbad Bad Tabarz im Kreis Gotha.

Sterne stehen gemeinhin am Firmament. Anders stellt es sich für den „Stern“ in Bad Tabarz dar. Der liegt am Fuße des Inselsberges, an der Straße über den 916,5 Meter hohen Gipfel Richtung Brotterode. Es handelt sich um das älteste Gasthaus im heutigen Kneipp-Heilbad. Anno dazumal kehrten erschöpfte Fuhrleute und Förster hier ein, in späteren Jahren hungrige Fremdenverkehrsgäste sowie zu DDR-Zeiten Ferien- oder FDGB-Urlauber - in die Verpflegungsstelle, für alle, die im Umkreis logierten.