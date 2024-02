Lanndkreis Gotha. Reichsbürger erkennen den Kreis Gotha nicht an. Für sie besteht ein Herzogtum als Bundesstaat fort. Welche Rolle Russland dabei spielt.

Der Sturm auf den Reichstag am 29. August 2020 war ein einschneidender Tag - vor allem für die Szene der Reichsbürger. In den Monaten danach gründen sich überall in Deutschland sogenannte Wahlkommissionen, die die Bundesrepublik nicht als Staat anerkennen. Statt Landkreisen existieren für sie die früheren Herzogtümer fort, die sie als Bundesstaaten bezeichnen.