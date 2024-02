Bad Tabarz. Ehrung von Theodor Neubauer in Bad Tabarz anlässlich seines Todestags in politisch bewegten Zeiten und vor anstehenden Wahlen.

Das Grab und der Gedenkstein für Theo Neubauer in Bad Tabarz sind wieder mit frischen Blumen geschmückt. Mit Blumengebinden erinnern die Gemeinde, die Linke-Kreistagsfraktion und die KPD an den antifaschistischen Widerstandskämpfer, der am 5. Februar 1945 von den Nazis wegen seiner politischen Überzeugung hingerichtet wurde. Der Pädagoge stieg mit seiner kommunistischen Gesinnung zum Reichstagsabgeordneten auf. Er trat unter anderem in Tabarz für gesellschaftliche Verbesserungen, für eine Schulreform und gegen die Nazis ein.