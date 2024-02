Landkreis Gotha. Die Bezahlkarte für Geflüchtete soll bundesweit kommen. Warum der Landrat von Gotha skeptisch bleibt.

Es begann als Pilotprojekt in Landkreisen wie Greiz. Nun könnte die Bezahlkarte für Geflüchtete noch in diesem Jahr bundesweit ausgerollt werden. Auch der Landkreis Gotha werde sich der bundeseinheitlichen Lösung anschließen, hieß es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Zurzeit sei man aber mit potenziellen Dienstleistern im Gespräch, um gegebenenfalls eine Übergangslösung zu finden. Ein Starttermin für die Bezahlkarte im Kreis Gotha steht derzeit noch nicht fest.

Grundsätzlich befürwortet das Landratsamt Gotha das Vorhaben - vor allem, wenn mit der Bezahlkarte Prozesse in der Verwaltung vereinfacht werden können. Landrat Onno Eckert (SPD) äußerte sich aber auch skeptisch, dass mit dem Vorhaben Überweisungen in Herkunftsländer unterbunden werden können. Es gebe unzählige - auch legale - Wege, aus Waren, die mit der Bezahlkarte gekauft werden können, Bargeld zu machen und dies ins Ausland zu schicken. „Wenn Menschen das wollen, werden sie Wege finden - auch mit der Bezahlkarte“, sagte Eckert.

Seitdem der Landkreis Greiz zum 1. Dezember mit dem Pilotversuch gestartet war, hatten mehrere Landkreise und kreisfreie Städte in Thüringen nachgezogen. Vergangenen Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Bezahlkarte geeinigt. In einem Vergabeverfahren soll ein Dienstleister für eine gemeinsame Infrastruktur gefunden werden. Die Bezahlkarte soll noch in diesem Jahr bundesweit starten.

