Friedrichroda. Manuela Ortlepp zieht mit ihrem Laden für Kinderbekleidung im Kreis Gotha um. Warum dafür extra eine Kundin aus Baden-Württemberg kam.

Am alten Bahnhof Friedrichroda hat sich einiges getan. Für Touristen ist draußen ein neuer Stellplatz für Wohnmobile entstanden. Ein Teil des früheren Bahnhofsgebäudes hat sich in einen Veranstaltungsort verwandelt. Und auch in dem neugebauten Gebäude nebenan ist etwas Neues eingezogen.